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Боровиков Тимофей Федоров

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

06.06.1880

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1880

Отец: Боровиков Федор Миронов

Мать: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.02.1902

Дочь: Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Боровикова) Пелагея Тимофеева

Мать ребёнка: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.07.1911

Сын: Боровиков Сергей Тимофеев

Мать ребёнка: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Боровиков Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.01.1916

Сын: Боровиков Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1959

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