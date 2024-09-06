Боровиков Тимофей Федоров
Место рождения
Дата рождения06.06.1880
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1880
Рождение ребёнка
21.02.1902
Дочь: Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Боровикова) Пелагея Тимофеева
Мать ребёнка: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова
Рождение ребёнка
01.07.1911
Сын: Боровиков Сергей Тимофеев
Мать ребёнка: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Боровиков Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова
Рождение ребёнка
29.01.1916
Сын: Боровиков Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова
Смерть
1959