Татьяна Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Газеев Феопемпт Никаноров
Отец ребёнка: Газеев Никанор Гурьянов
Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Никанорова
Отец ребёнка: Газеев Никанор Гурьянов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Калерия Никанорова
Отец ребёнка: Газеев Никанор Гурьянов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Газеев Никанор Гурьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно