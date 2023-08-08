Татьяна Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Федосеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Газеев Феопемпт Никаноров

Отец ребёнка: Газеев Никанор Гурьянов

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Никанорова

Отец ребёнка: Газеев Никанор Гурьянов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Калерия Никанорова

Отец ребёнка: Газеев Никанор Гурьянов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Газеев Иван Никаноров

Отец ребёнка: Газеев Никанор Гурьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газеев Никанор Гурьянов

Смерть
Неизвестно
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