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Дубовик Григорий Николаевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Дубовик Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евлампия Ерастовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Евлампия Ерастовна

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1904

Сын: Дубовик Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евлампия Ерастовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дубовик Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евлампия Ерастовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1907

Сын: Дубовик Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евлампия Ерастовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1915

Дочь: Неизвестно (Дубовик) София Григорьевна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евлампия Ерастовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Рождение ребёнка
24.04.1918

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Глафира Григорьевна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Евлампия Ерастовна

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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