Шамигулов Гаяз Файзрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамигулов Гаяз Файзрахманович

Место рождения

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1917

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Шамигулов Файзрахман

Мать: Шамигулова Хадича

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамигулова Магира

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамигулова Магира

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1531702768/
Шамигулов Гаяс Файзрахович рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Воинская часть 239 сд 10 А ЗапФ ( 239 сд, 10 А ЗапФ, 10 А, ЗапФ ) Наименование награды Медаль «За оборону Москвы»... Показать все
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie26063939/
Шамигулов Гаяз Файзрахманович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1917 Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Мраково. Юбилейная картотека
Смерть
2001
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