Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

04.11.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зыкова Евдокия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1863 ст.

Дочь: Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА

Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1866 ст.

Сын: Зыков МИТРОФАНИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ

Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1867

Дочь: Ащеулова (Зыкова) Наталья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1871 ст.

Сын: Зыков ВАСИЛИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ

Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1877 ст.

Сын: Зыков ФЕДОР КСЕНОФОНТОВИЧ

Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Рязанова (Зыкова) ЕВГЕНИЯ КСЕНОФОНТОВНА

Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.11.1910 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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