Зыкова ЕКАТЕРИНА ИСАЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смерти04.11.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зыкова Евдокия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
25.07.1863 ст.
Дочь: Витковская (Зыкова) ЕКАТЕРИНА КСЕНОФОНТОВНА
Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
25.05.1866 ст.
Сын: Зыков МИТРОФАНИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ
Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
18.08.1867
Дочь: Ащеулова (Зыкова) Наталья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
05.03.1871 ст.
Сын: Зыков ВАСИЛИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ
Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
07.05.1877 ст.
Сын: Зыков ФЕДОР КСЕНОФОНТОВИЧ
Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Рязанова (Зыкова) ЕВГЕНИЯ КСЕНОФОНТОВНА
Отец ребёнка: Зыков КСЕНОФОНТ ЛАРИОНОВИЧ
Смерть
04.11.1910 ст.