Козина Вера Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина Вера Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1868 ст.

Дочь: Козина Анисья Петровна

Отец ребёнка: Козин Пётр Димитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Пётр Димитриевич

Смерть
Неизвестно
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