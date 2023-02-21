Лобанова (Конина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Конина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1927

Дочь: Фунтова Анна Александровна

Отец ребёнка: Лобанов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Никалай Александрович

Отец ребёнка: Лобанов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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