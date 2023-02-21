Лобанова (Конина) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конин Михаил
Рождение ребёнка
26.02.1927
Дочь: Фунтова Анна Александровна
Отец ребёнка: Лобанов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Никалай Александрович
Отец ребёнка: Лобанов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно