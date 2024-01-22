Рульков Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1847
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Рульков Александр Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Рулькова Анна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Рулькова Домна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1847