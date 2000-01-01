Дубинович (Дубинович) Аксения Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Дубинович Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Дубинович Афанасий Иванович
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дубинович Антон Афанасьевич
Отец ребёнка: Дубинович Афанасий Иванович
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Емельянова Феодосия Афанасьевна
Отец ребёнка: Дубинович Афанасий Иванович
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дубинович Семён Афанасьевич
Отец ребёнка: Дубинович Афанасий Иванович
Konyabichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Дубинович Афанасий Иванович
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus