Дубинович (Дубинович) Аксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинович (Дубинович) Аксения Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Дубинович Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Дубинович Афанасий Иванович

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дубинович Антон Афанасьевич

Отец ребёнка: Дубинович Афанасий Иванович

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Емельянова Феодосия Афанасьевна

Отец ребёнка: Дубинович Афанасий Иванович

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1870

Сын: Дубинович Семён Афанасьевич

Отец ребёнка: Дубинович Афанасий Иванович

Konyabichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Дубинович Афанасий Иванович

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
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