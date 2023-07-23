Вахрушева Анэля Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1954
Рождение ребёнка
06.02.1981
Дочь: Чиркова Оксана Валериевна
Отец ребёнка: Вахрушев Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.1982
Дочь: Макарова Ольга Валериевна
Отец ребёнка: Вахрушев Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
19.11.1987
Отец ребёнка: Вахрушев Валерий Николаевич