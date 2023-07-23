Вахрушева Анэля Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Анэля Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1954

Отец: Григорьев Вениамин Андреевич

Мать: Григорьева Эмилия Васильевна

Рождение ребёнка
06.02.1981

Дочь: Чиркова Оксана Валериевна

Отец ребёнка: Вахрушев Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
26.04.1982

Дочь: Макарова Ольга Валериевна

Отец ребёнка: Вахрушев Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
19.11.1987

Сын: Вахрушев Олег Валериевич

Отец ребёнка: Вахрушев Валерий Николаевич

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