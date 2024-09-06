Логиновских Денис Андреевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1810
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1810
Бракосочетание
1832
Рождение ребёнка
1835
Сын: Логиновских Никифор Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Логиновских Семен Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Логиновских Анисим Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1844 ст.
Сын: Логиновских Михаил Денисович
Мать ребёнка: Логиновских (Конюхова) Ефимья Васильевна
Ревдинский завод
Рождение ребёнка
1849
Сын: Логиновских Василий Денисович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1856