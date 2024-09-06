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Логиновских Денис Андреевич

Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

25.09.1810

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1810

Отец: Логиновских Андрей Филиппович

Мать: Логиновских Гликерия Ивановна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
1832

Жена: Логиновских (Конюхова) Ефимья Васильевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Логиновских Никифор Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Логиновских Семен Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Логиновских Анисим Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1844 ст.

Сын: Логиновских Михаил Денисович

Мать ребёнка: Логиновских (Конюхова) Ефимья Васильевна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Ревдинский завод
Рождение ребёнка
1849

Сын: Логиновских Василий Денисович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1856

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