Ширинский-Шихматов Платон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинский-Шихматов Платон Александрович

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Место рождения

Дерново, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.11.1790

Дата смерти

17.05.1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Дерново, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1790
Дерново, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.05.1853
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1853
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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