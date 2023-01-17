Ширинский-Шихматов Платон Александрович
Место рождения
Дата рождения29.11.1790
Дата смерти17.05.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1790
Смерть
17.05.1853
Место жительства
По 1853