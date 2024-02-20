Долгий Филипп Федорович
Место рождениямест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1857
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
До 1879
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Голубева (Долгая) Домникия Филипповна
Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
?.12.1886
Дочь: (Долгая) Ульяна Филипповна
Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
15.10.1893
Дочь: Петько (Долгая) Гликерия Филипповна
Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
07.02.1896
Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
16.08.1898
Дочь: (Долгая) Ульяна Филипповна
Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
30.07.1900
Дочь: (Долгая) Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
24.06.1917
Дочь: Павличенко Елена Филипповна
Мать ребёнка: Павличенко Ульяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно