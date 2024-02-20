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Долгий Филипп Федорович

Место рождения

мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Мать: Долгая Мелания Зиновьевна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгая Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
До 1879

Жена: Павличенко Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Голубева (Долгая) Домникия Филипповна

Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Долгий Антон Филиппович

Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Долгий Петр Филиппович

Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
?.12.1886

Дочь: (Долгая) Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
15.10.1893

Дочь: Петько (Долгая) Гликерия Филипповна

Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Долгий Иван Филиппович

Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
07.02.1896

Сын: Долгий Лука Филиппович

Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
16.08.1898

Дочь: (Долгая) Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
30.07.1900

Дочь: (Долгая) Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
24.06.1917

Дочь: Павличенко Елена Филипповна

Мать ребёнка: Павличенко Ульяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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