Бушуева Ольга Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1980
Берёзовский, Березовский, Свердловская область
запись акта о регистрации брака № 43 от 01.02.1980г., составлена отделом ЗАГС Березовского городского Совета народных депутатов Свердловской области. Брак расторгнут.
Рождение ребёнка
06.04.1981
Отец ребёнка: Бушуев Леонид Николаевич