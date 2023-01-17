Бушуева Ольга Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Ольга Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1980

Муж: Бушуев Леонид Николаевич

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
запись акта о регистрации брака № 43 от 01.02.1980г., составлена отделом ЗАГС Березовского городского Совета народных депутатов Свердловской области. Брак расторгнут.
Рождение ребёнка
06.04.1981

Сын: Бушуев Илья Леонидович

Отец ребёнка: Бушуев Леонид Николаевич

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