Галкин Виталий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1960
Дата смерти18.07.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1988
Сын: Галкин Николай Витальевич
Мать ребёнка: Галкина Алевтина Семёновна
Рождение ребёнка
27.09.1997
Дочь: Учаева Анна Витальевна
Мать ребёнка: Галкина Алевтина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.2008