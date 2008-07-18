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Галкин Виталий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1960

Дата смерти

18.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1988

Сын: Галкин Николай Витальевич

Мать ребёнка: Галкина Алевтина Семёновна

Рождение ребёнка
27.09.1997

Дочь: Учаева Анна Витальевна

Мать ребёнка: Галкина Алевтина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Алевтина Семёновна

Смерть
18.07.2008
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