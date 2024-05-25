Миннехаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннехаят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаррах

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаррах

Рождение ребёнка
1948

Сын: Рашит Фаррахович

Отец ребёнка: Фаррах

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаррах

Смерть
2015

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