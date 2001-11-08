Белкин Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти08.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Белкин Иван Архипович
Мать: Белкина Анна Васильевна
Бракосочетание
1968
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Смерть
08.11.2001
Донской, город Донской, Тульская область