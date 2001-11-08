Белкин Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

08.11.2001

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Белкин Иван Архипович

Мать: Белкина Анна Васильевна

Бракосочетание
1968

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Смерть
08.11.2001
Донской, город Донской, Тульская область
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