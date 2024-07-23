Bunka (Seddola (Seddeke)) Madde — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bunka (Seddola (Seddeke)) Madde

Место рождения

Nīca (Niederbartau)

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1893 г.р.
1897 г.р.
1897 г.р.
1897 г.р.
1901 г.р.
1903 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Nīca (Niederbartau)
Рождение ребёнка
16.04.1893

Сын: Bunka Jahn

Отец ребёнка: Bunka Mikkel

Nīca (Niederbartau)
Рождение ребёнка
01.02.1897

Сын: Bunka Mikkel

Отец ребёнка: Bunka Mikkel

Nīca Municipality, Latvia
Рождение ребёнка
22.12.1897

Сын: Bunka Mikkel

Отец ребёнка: Bunka Mikkel

Nīca Municipality, Latvia
Рождение ребёнка
22.12.1897

Дочь: Margete

Отец ребёнка: Bunka Mikkel

Nīca Municipality, Latvia
Рождение ребёнка
21.02.1901

Сын: Bunka Jekab

Отец ребёнка: Bunka Mikkel

Nīca (Niederbartau)
Рождение ребёнка
19.06.1903

Дочь: Pāvila Anna

Отец ребёнка: Bunka Mikkel

Nīca Municipality, Latvia
Рождение ребёнка
26.11.1908

Сын: Bunka Andrejs

Отец ребёнка: Bunka Mikkel

Nīca (Niederbartau)
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Kalētu kapi

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