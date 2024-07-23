Bunka (Seddola (Seddeke)) Madde
Место рожденияNīca (Niederbartau)
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Nīca (Niederbartau)
Рождение ребёнка
16.04.1893
Сын: Bunka Jahn
Отец ребёнка: Bunka Mikkel
Nīca (Niederbartau)
Рождение ребёнка
01.02.1897
Сын: Bunka Mikkel
Отец ребёнка: Bunka Mikkel
Nīca Municipality, Latvia
Рождение ребёнка
22.12.1897
Сын: Bunka Mikkel
Отец ребёнка: Bunka Mikkel
Nīca Municipality, Latvia
Рождение ребёнка
22.12.1897
Дочь: Margete
Отец ребёнка: Bunka Mikkel
Nīca Municipality, Latvia
Рождение ребёнка
21.02.1901
Сын: Bunka Jekab
Отец ребёнка: Bunka Mikkel
Nīca (Niederbartau)
Рождение ребёнка
19.06.1903
Дочь: Pāvila Anna
Отец ребёнка: Bunka Mikkel
Nīca Municipality, Latvia
Рождение ребёнка
26.11.1908
Сын: Bunka Andrejs
Отец ребёнка: Bunka Mikkel
Nīca (Niederbartau)
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Kalētu kapi