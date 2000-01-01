Мягченков Лукьян Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Мехченков Тимофей Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мягченков Потап Лукьянович
Мать ребёнка: Мягченкова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Мягченков Григорий Лукьянович
Мать ребёнка: Мягченкова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Мягченков Егор Лукьянович
Мать ребёнка: Мягченкова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Фёкла Лукьяновна
Мать ребёнка: Мягченкова Анна Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1784