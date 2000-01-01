Мягченков Лукьян Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченков Лукьян Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Мехченков Тимофей Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Мягченков Потап Лукьянович

Мать ребёнка: Мягченкова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мягченков Григорий Лукьянович

Мать ребёнка: Мягченкова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Мягченков Егор Лукьянович

Мать ребёнка: Мягченкова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Фёкла Лукьяновна

Мать ребёнка: Мягченкова Анна Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1784
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