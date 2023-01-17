Дроздов Зиновий (Николай) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов Зиновий (Николай) Петрович

Дроздов Зиновий (Николай) Петрович

avatar

Место рождения

Холм, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.07.1875

Дата смерти

09.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Холм, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1875
Холм, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1897
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1905 по 1906
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1905 по 1905
г. Шанхай, Китай
Место жительства
По 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1907
г. Кутаиси, Кутаисский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1908 по 1909
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1909 по 1913
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской области
Место жительства
С 1913
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Место жительства
С 1924 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1926
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Место жительства
С 1935 по 1940
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Место жительства
С 1940 по 1942
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
09.09.1942
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close