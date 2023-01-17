Дроздов Зиновий (Николай) Петрович
Место рождения
Дата рождения15.07.1875
Дата смерти09.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1875
Место жительства
По 1897
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1905 по 1906
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1905 по 1905
г. Шанхай, Китай
Место жительства
По 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1907
г. Кутаиси, Кутаисский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1908 по 1909
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1909 по 1913
г. Кишинёв, Кишинёвский уезд Бессарабской области
Место жительства
С 1913
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Место жительства
С 1924 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1926
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Место жительства
С 1935 по 1940
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Место жительства
С 1940 по 1942
Смерть
09.09.1942