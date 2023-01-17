Шафигуллин Сибагатулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШафигуллин Сибагатулла

Шафигуллин Сибагатулла

avatar

Место рождения

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галеева Сылужиган Сибагатулловна

Мать ребёнка: не указана

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафигуллина Разия Сибагатулловна

Мать ребёнка: не указана

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафигуллин Салях Сибагатуллович

Мать ребёнка: не указана

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close