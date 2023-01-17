Куранова Александра 2 Степановна
Место рождения
Дата рождения16.06.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893 ст.
Восприемник: унтер-офицер Петр Александрович Ильин и Астраханская мещанка Капитолина Андреевна Резосcкова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 37 номер 73 нет в семейном списк... Показать все
Смерть
Неизвестно