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Куранова Александра 2 Степановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.06.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1856 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893 ст.

Отец: Куранов Степан Александрович

Мать: Куранова Евдокия Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: унтер-офицер Петр Александрович Ильин и Астраханская мещанка Капитолина Андреевна Резосcкова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 37 номер 73 нет в семейном списк... Показать все
Смерть
Неизвестно
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