Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Кирилловна

Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Захар Тихонович

Рождение ребёнка
03.10.1877

Дочь: Фадеева Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Фадеев Захар Тихонович

Бекетовка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.