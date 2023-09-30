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Рябков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Рябков Василий Васильевич

Мать: Рябкова Лукерья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкова Алена Федотовна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Рябкова) Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Рябкова Алена Федотовна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Рябков Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Рябкова Алена Федотовна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рябков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Рябкова Алена Федотовна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Рябков Козьма Иванович

Мать ребёнка: Рябкова Алена Федотовна

Смерть
1837

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