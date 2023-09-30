Рябков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябкова Алена Федотовна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Рябкова) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Рябкова Алена Федотовна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Рябкова Алена Федотовна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Рябкова Алена Федотовна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Рябкова Алена Федотовна
Смерть
1837