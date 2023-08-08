Шалаев Семен Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалаев Семен Кузьмич

Шалаев Семен Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Шалаев Кузьма Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1852
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close