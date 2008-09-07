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Ефимов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ефимов Иван

Мать: Ефимова Арина Федосеевна

Рождение ребёнка
25.06.1947

Сын: Ефимов Нефедий Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Анна

Рождение ребёнка
18.06.1949

Сын: Ефимов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Анна

Рождение ребёнка
01.04.1953

Сын: Ефимов Федор Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Анна

Рождение ребёнка
14.04.1957

Сын: Ефимов Павел Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Анна

Рождение ребёнка
05.05.1962

Дочь: Карпукова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Ефимова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968
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