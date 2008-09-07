Ефимов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Ефимов Иван
Мать: Ефимова Арина Федосеевна
Рождение ребёнка
25.06.1947
Мать ребёнка: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
18.06.1949
Мать ребёнка: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
01.04.1953
Мать ребёнка: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
14.04.1957
Мать ребёнка: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
05.05.1962
Дочь: Карпукова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Ефимова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1968