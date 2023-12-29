Мельников Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Павел

Мать: Мельникова (Покусаева) Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Погиб

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