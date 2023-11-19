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Грибков Лазарь Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибков ГАВРИИЛ ФЕДОРОВИЧ

Мать: Грибкова Марина Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Степан Лазарев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пилецкая (Грибкова) Елизавета Лазарева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Андрей Лазарев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Спиридон Лазарев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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