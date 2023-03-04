Ивашичкина (Вельмина) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1918
Дата смерти26.05.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1918
Отец: Вельмин Дмитрий
Рождение ребёнка
23.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивашечкин Дмитрий
Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивашечкин Дмитрий
Смерть
26.05.1969