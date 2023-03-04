Ивашичкина (Вельмина) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашичкина (Вельмина) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1918

Дата смерти

26.05.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1918

Отец: Вельмин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивашечкин Дмитрий

Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашечкин Дмитрий

Смерть
26.05.1969
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