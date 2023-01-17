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Киселёв Сергей Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1906 ст.

Дата смерти

?.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1936

Сын: Савинцев Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна

Рождение ребёнка
31.12.1938

Сын: Киселев Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна

Рождение ребёнка
26.04.1942

Дочь: Северухина Ираида Сергеевна

Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна

Можвай, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1946

Дочь: Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна

Рождение ребёнка
02.01.1950

Сын: Савинцев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна

Бракосочетание
08.06.1957

Жена: Савинцева Прасковья Парамоновна

Смерть
?.08.1963
Постол, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
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