Киселёв Сергей Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1906 ст.
Дата смерти?.08.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1936
Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна
Рождение ребёнка
31.12.1938
Сын: Киселев Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна
Рождение ребёнка
26.04.1942
Дочь: Северухина Ираида Сергеевна
Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна
Можвай, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1946
Дочь: Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна
Рождение ребёнка
02.01.1950
Сын: Савинцев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Савинцева Прасковья Парамоновна
Бракосочетание
08.06.1957
Смерть
?.08.1963
Постол, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика