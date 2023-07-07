Петрова Валерия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Валерия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Борис Евгеньевич

Мать: Петрова Елена Юрьевна

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