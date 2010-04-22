Зырянова Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1928
Дата смерти22.04.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928
Отец: Панов Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зырянов Александр
Рождение ребёнка
25.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зырянов Александр
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Рождение ребёнка
03.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зырянов Александр
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
22.04.2010