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Зырянова Александра Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1928

Дата смерти

22.04.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928

Отец: Панов Пётр Васильевич

Мать: Панова Мария Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Александр

Рождение ребёнка
25.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Александр

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Рождение ребёнка
03.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Александр

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
22.04.2010

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