Коновалова (Вышинская) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Вышинский ?
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1919
Рождение ребёнка
1921
Сын: Коновалов Евгений Петрович
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
27.12.1923
Дочь: Тищенко Валентина Петровна
Отец ребёнка: Коновалов Пётр Сергеевич
СССР
Смерть
Неизвестно