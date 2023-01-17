Коновалова (Вышинская) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Вышинская) Прасковья

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Вышинский ?

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
08.08.1919

Муж: Коновалов Пётр Сергеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Коновалов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
27.12.1923

Дочь: Тищенко Валентина Петровна

Отец ребёнка: Коновалов Пётр Сергеевич

СССР
Смерть
Неизвестно
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