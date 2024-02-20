Тхостова (Алдатова) Минат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Алдатов Магомет-Гирей
Мать: Алдатов ?
Рождение ребёнка
1904
Сын: Тхостов Знаур
Отец ребёнка: Тхостов Хатацико Знаурович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сона
Отец ребёнка: Тхостов Хатацико Знаурович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Фариза
Отец ребёнка: Тхостов Хатацико Знаурович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Тхостов Руслан
Отец ребёнка: Тхостов Хатацико Знаурович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тхостов Темир-Болат
Отец ребёнка: Тхостов Хатацико Знаурович
Смерть
1960