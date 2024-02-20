Тхостова (Алдатова) Минат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхостова (Алдатова) Минат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Алдатов Магомет-Гирей

Мать: Алдатов ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Тхостов Знаур

Отец ребёнка: Тхостов Хатацико Знаурович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сона

Отец ребёнка: Тхостов Хатацико Знаурович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Фариза

Отец ребёнка: Тхостов Хатацико Знаурович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Тхостов Руслан

Отец ребёнка: Тхостов Хатацико Знаурович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Тхостов Темир-Болат

Отец ребёнка: Тхостов Хатацико Знаурович

Смерть
1960
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