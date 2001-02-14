Дорошенко Трифон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Трифон Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2001

Отец: не указан

Мать: Дорошенко Елена Викторовна

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