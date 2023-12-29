Седова Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Дарья Андреева

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1706

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738

Сын: Седов Алексей Романов

Отец ребёнка: Седов Роман Петров

Рождение ребёнка
1744

Сын: Седов Дмитрий Романов

Отец ребёнка: Седов Роман Петров

Рождение ребёнка
1759

Сын: Седов Иван Романов

Отец ребёнка: Седов Роман Петров

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