Седова Дарья Андреева
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рождения1706
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Седов Роман Петров
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Седов Роман Петров
Рождение ребёнка
1759
Сын: Седов Иван Романов
Отец ребёнка: Седов Роман Петров