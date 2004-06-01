Ооржак (Петрова) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1944
Дата смерти01.06.2004
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1944
Мать: Ондар Анай
Рождение ребёнка
10.02.1960
Дочь: Монгуш Роза Монгулековна
Отец ребёнка: Монгуш Монгулек Седен-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мариана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монгуш Айдан Монгулекович
Отец ребёнка: Монгуш Монгулек Седен-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монгуш Роман Монгулекович
Отец ребёнка: Монгуш Монгулек Седен-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Маргарита Монгулековна
Отец ребёнка: Монгуш Монгулек Седен-оолович
Смерть
01.06.2004