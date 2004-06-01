Ооржак (Петрова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОоржак (Петрова) Варвара Васильевна

Ооржак (Петрова) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1944

Дата смерти

01.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1944

Отец: не указан

Мать: Ондар Анай

Рождение ребёнка
10.02.1960

Дочь: Монгуш Роза Монгулековна

Отец ребёнка: Монгуш Монгулек Седен-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мариана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Айдан Монгулекович

Отец ребёнка: Монгуш Монгулек Седен-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Роман Монгулекович

Отец ребёнка: Монгуш Монгулек Седен-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монгуш Маргарита Монгулековна

Отец ребёнка: Монгуш Монгулек Седен-оолович

Смерть
01.06.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close