Клещевникова Васса Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1867 ст.
Сын: Клещевников Дмитрий Пахомович
Отец ребёнка: Клещевников Пахом Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Евдокия Пахомовна
Отец ребёнка: Клещевников Пахом Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клещевников Николай Пахомович
Отец ребёнка: Клещевников Пахом Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно