Клещевникова Васса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещевникова Васса Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1867 ст.

Сын: Клещевников Дмитрий Пахомович

Отец ребёнка: Клещевников Пахом Иванович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Евдокия Пахомовна

Отец ребёнка: Клещевников Пахом Иванович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещевников Николай Пахомович

Отец ребёнка: Клещевников Пахом Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клещевников Пахом Иванович

Смерть
Неизвестно
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