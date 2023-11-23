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Каменский Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Васильев

Мать: Екатерина Алексеева

Каменский Алексей Иванович (1834 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. Из низших школ, на службе с 1853 года. Служил пономарем в том же селе. Жена ег... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Каменская) Анна Алексеева

Мать ребёнка: Каменская Евдокия Николаева

Смерть
Неизвестно

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