Каменский Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Васильев
Мать: Екатерина Алексеева
Каменский Алексей Иванович (1834 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. Из низших школ, на службе с 1853 года. Служил пономарем в том же селе. Жена ег... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Каменская) Анна Алексеева
Мать ребёнка: Каменская Евдокия Николаева
Смерть
Неизвестно