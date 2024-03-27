Колесова (Сироткина? Сироткина) Анна Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Сироткина? Сироткина) Анна Ионовна

Место рождения

Костромская обл., Russian Federation

Дата рождения

1877

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская обл., Russian Federation
Бракосочетание
28.01.1897

Муж: Колесов Иван Александрович

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Супруг(-а): Анна Ионовна Колесова (Сироткина) | Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович

г.Кострома
Рождение ребёнка
05.02.1900

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович

Рождение ребёнка
05.03.1902

Сын: Колесов Константин Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович

деревня Неудачино, Молвитинской волости, Буйского уезда, Костромской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колесов Виктор

Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович

Рождение ребёнка
19.06.1904

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович

Рождение ребёнка
02.06.1911

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Колесов Анатолий

Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович

Смерть
1967
Москва, город федерального значения Москва
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