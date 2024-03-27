Колесова (Сироткина? Сироткина) Анна Ионовна
Место рожденияКостромская обл., Russian Federation
Дата рождения1877
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1897
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Супруг(-а): Анна Ионовна Колесова (Сироткина) | Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович
г.Кострома
Рождение ребёнка
05.02.1900
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1902
Сын: Колесов Константин Иванович
Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович
деревня Неудачино, Молвитинской волости, Буйского уезда, Костромской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колесов Виктор
Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович
Рождение ребёнка
19.06.1904
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович
Рождение ребёнка
02.06.1911
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Колесов Анатолий
Отец ребёнка: Колесов Иван Александрович
Смерть
1967
Москва, город федерального значения Москва