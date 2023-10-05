Кожемяко Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемяко Василий Павлович
Мать ребёнка: Громыко Анна
Ячное, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Громыко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемяко Соня Павловна
Мать ребёнка: Громыко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожемяко Александра Павловна
Мать ребёнка: Громыко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Громыко Анна