Кожемяко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемяко Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемяко Василий Павлович

Мать ребёнка: Громыко Анна

Ячное, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемяко Петр Павлович

Мать ребёнка: Громыко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемяко Соня Павловна

Мать ребёнка: Громыко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемяко Александра Павловна

Мать ребёнка: Громыко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громыко Анна

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