Михарева Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.10.1954
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Зикунова Дарья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край