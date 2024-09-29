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Михарева Валентина Михайловна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

14.10.1954

Пол

Женский

Отец

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Мать

1923 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зикунова Дарья Федоровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

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