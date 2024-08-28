Мишин Александр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1929
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
родился в д. Александровка (какого района?) Тамбовской области
Бракосочетание
Неизвестно
96690702 Бюро ЗАГС Куйбышевского района г. Свердловск
Рождение ребёнка
22.03.1953
Сын: Мишин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Мишина (Никулина) Антонина Александровна
Смерть
1975