Мишин Александр Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишин Александр Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1929

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

родился в д. Александровка (какого района?) Тамбовской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина (Никулина) Антонина Александровна

96690702 Бюро ЗАГС Куйбышевского района г. Свердловск
Рождение ребёнка
22.03.1953

Сын: Мишин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Мишина (Никулина) Антонина Александровна

Смерть
1975

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