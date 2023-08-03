Фадеев Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Яромир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.2011

Сын: Фадеев Михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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