Фадеев Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Яромир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.2011
Сын: Фадеев Михаил
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности