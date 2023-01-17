Дмитриев Елисей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: Дмитрий Петров
Мать: Пелагея Феодорова
Рождение ребёнка
22.06.1886 ст.
Дочь: Ефросиния Елисеевна
Мать ребёнка: Елисеева Фекла Петровна
Рождение ребёнка
03.08.1888 ст.
Сын: Елисеев Лаврентий Елисеевич
Мать ребёнка: Елисеева Фекла Петровна
Рождение ребёнка
14.10.1894 ст.
Дочь: Елисеева Иустиния Елисеевна
Мать ребёнка: Елисеева Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Антонина Елисеевна
Мать ребёнка: Елисеева Фекла Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Фекла Петровна
Смерть
Неизвестно