Дмитриев Елисей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Елисей Дмитриевич

Дмитриев Елисей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: Дмитрий Петров

Мать: Пелагея Феодорова

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.06.1886 ст.

Дочь: Ефросиния Елисеевна

Мать ребёнка: Елисеева Фекла Петровна

Рождение ребёнка
03.08.1888 ст.

Сын: Елисеев Лаврентий Елисеевич

Мать ребёнка: Елисеева Фекла Петровна

Рождение ребёнка
14.10.1894 ст.

Дочь: Елисеева Иустиния Елисеевна

Мать ребёнка: Елисеева Фекла Петровна

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Антонина Елисеевна

Мать ребёнка: Елисеева Фекла Петровна

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Фекла Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close