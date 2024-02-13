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Рябкина Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1891

Сын: Родионова Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1897

Дочь: Родионова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
03.11.1897

Сын: Родионов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1900

Дочь: Родионова Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1903

Сын: Родионов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Родионов Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1907

Сын: Родионов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1909

Дочь: Родионова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1984

Дочь: Родионова Прасковея Сергеева

Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

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