Рябкина Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1891
Сын: Родионова Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1897
Дочь: Родионова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1897
Сын: Родионов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1900
Дочь: Родионова Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1903
Сын: Родионов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1905
Сын: Родионов Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1907
Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1909
Дочь: Родионова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1984
Дочь: Родионова Прасковея Сергеева
Отец ребёнка: Родионов Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно