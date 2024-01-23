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Ольга Тихонова

Место рождения

Дугинка II, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дугинка II, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1894 ст.

Сын: Летов Василий Всеволодов

Отец ребёнка: Летов Всеволод Григорьев

Измайлово, Ростокинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Муж: Летов Всеволод Григорьев

Рождение ребёнка
24.12.1896 ст.

Сын: Летов Константин Всеволодов

Отец ребёнка: Летов Всеволод Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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