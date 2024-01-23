Ольга Тихонова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1894 ст.
Отец ребёнка: Летов Всеволод Григорьев
Измайлово, Ростокинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1896 ст.
Сын: Летов Константин Всеволодов
Отец ребёнка: Летов Всеволод Григорьев
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно