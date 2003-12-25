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(Вьялкина) Арина Олесьевна
(Вьялкина) Арина Олесьевна
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Древо
Место рождения
Ровеньки
Дата рождения
25.12.2003
Пол
Женский
Отец
Вьялкин Олесь Алиханович
Мать
Вьялкина Ирина Витальевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.2003
Отец:
Вьялкин Олесь Алиханович
Мать:
Вьялкина Ирина Витальевна
Ровеньки
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