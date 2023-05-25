Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727 ст.
Дата смерти1787 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Артамонович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754 ст.
Сын: Яков Савельевич
Отец ребёнка: Савва Артамонович
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Семён Савельевич
Отец ребёнка: Савва Артамонович
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Анна Савельевна
Отец ребёнка: Савва Артамонович
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Давыд Савельевич
Отец ребёнка: Савва Артамонович
Рождение ребёнка
С 1766 по 1767 ст.
Сын: Спиридон Савельевич
Отец ребёнка: Савва Артамонович
Смерть
1787 ст.