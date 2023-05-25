Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727 ст.

Дата смерти

1787 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Артамонович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754 ст.

Сын: Яков Савельевич

Отец ребёнка: Савва Артамонович

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Семён Савельевич

Отец ребёнка: Савва Артамонович

Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Анна Савельевна

Отец ребёнка: Савва Артамонович

Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Давыд Савельевич

Отец ребёнка: Савва Артамонович

Рождение ребёнка
С 1766 по 1767 ст.

Сын: Спиридон Савельевич

Отец ребёнка: Савва Артамонович

Смерть
1787 ст.

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