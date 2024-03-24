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Мельников (Поливин) Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954

Отец: Поливин Николай Алексеевич

Мать: Мельникова Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Кубах) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
06.09.1977

Сын: Орлов (Мельников) Алексей Анатольевич (Александрович)

Мать ребёнка: не указана

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
17.08.1983

Сын: Мельников Денис Александрович

Мать ребёнка: Мельникова (Кубах) Любовь Михайловна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
01.10.1987

Сын: Мельников Максим Александрович

Мать ребёнка: Мельникова (Кубах) Любовь Михайловна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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