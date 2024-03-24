Мельников (Поливин) Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1977
Сын: Орлов (Мельников) Алексей Анатольевич (Александрович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1983
Сын: Мельников Денис Александрович
Мать ребёнка: Мельникова (Кубах) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1987
Сын: Мельников Максим Александрович
Мать ребёнка: Мельникова (Кубах) Любовь Михайловна